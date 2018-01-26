Посол США Хантсман запросил встречи с кремлевскими чиновниками

Посол США в РФ Джон Хантсман хочет встретиться с высшим руководством России, об этом говорится в Twitter американского посольства в Москве.

«Посол Хантсман: буду рад встретиться в любое время» — так называется опубликованное сообщение. В видео говорится, что Хантсман запросил встречи, в частности, с премьером Дмитрием Медведевым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, пишет «Газета.ру».

Посол Хантсман: Буду рад встретиться в любое время, @advorkovich! pic.twitter.com/jhXaveMdPB — Посольство США в РФ (@USEmbRu) January 26, 2018

Посол США готов встретиться и с кремлевскими чиновниками, и с руководством спецслужб России. Запрошена встреча и с вице-премьером правительства России Аркадием Дворковичем.

Ранее сообщалось, что Хантсман заявил об угрозе ракетного удара по России и США со стороны КНДР.