Посол США Хантсман запросил встречи с кремлевскими чиновниками
Посол США в РФ Джон Хантсман хочет встретиться с высшим руководством России, об этом говорится в Twitter американского посольства в Москве.
«Посол Хантсман: буду рад встретиться в любое время» — так называется опубликованное сообщение. В видео говорится, что Хантсман запросил встречи, в частности, с премьером Дмитрием Медведевым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, пишет «Газета.ру».
Посол США готов встретиться и с кремлевскими чиновниками, и с руководством спецслужб России. Запрошена встреча и с вице-премьером правительства России Аркадием Дворковичем.
Ранее сообщалось, что Хантсман заявил об угрозе ракетного удара по России и США со стороны КНДР.