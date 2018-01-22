Пушков прокомментировал крещенское купание американского посла

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал крещенское купание посла США в России Джона Хантсмана бесполезной деятельностью.

По словам сенатора, как бы дипломат ни старался, отношениям между странами это не поможет.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях. Посол старается, как может, только купание не поможет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 21, 2018

Как сообщал портал iz.ru, посол США в России Джон Хантсман окунулся в крещенской купели в Новоиерусалимском мужском монастыре в Подмосковье.