Пушков прокомментировал крещенское купание американского посла
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал крещенское купание посла США в России Джона Хантсмана бесполезной деятельностью.
По словам сенатора, как бы дипломат ни старался, отношениям между странами это не поможет.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Как сообщал портал iz.ru, посол США в России Джон Хантсман окунулся в крещенской купели в Новоиерусалимском мужском монастыре в Подмосковье.