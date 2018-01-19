Посол США Хантсман окунется в прорубь в Новом Иерусалиме

Посол США в России Джон Хантсман примет участие в крещенских купаниях, сообщила официальный представитель посольства Мария Олсон.



По ее словам, дипломат впервые окунется в иордань, но «много слышал об этом незабываемом опыте от своих российских друзей».

Посол «стремится больше узнать о духовных традициях и великой истории России, в том числе о традициях крещенских купаний», цитирует ТАСС заявление Марии Олсон.

Купание пройдет в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре. Посла будет сопровождать его заместитель Энтони Годфри, другие сотрудники посольства и родные.

57-летний Джон Хантсман назначен послом в России в октябре прошлого года. Ранее он представлял Вашингтон в Сингапуре и Китае.

Как писал iz.ru, президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер в Тверской области.