Посол США Хантсман окунется в прорубь в Новом Иерусалиме
Посол США в России Джон Хантсман примет участие в крещенских купаниях, сообщила официальный представитель посольства Мария Олсон.
По ее словам, дипломат впервые окунется в иордань, но «много слышал об этом незабываемом опыте от своих российских друзей».
Посол «стремится больше узнать о духовных традициях и великой истории России, в том числе о традициях крещенских купаний», цитирует ТАСС заявление Марии Олсон.
Купание пройдет в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре. Посла будет сопровождать его заместитель Энтони Годфри, другие сотрудники посольства и родные.
57-летний Джон Хантсман назначен послом в России в октябре прошлого года. Ранее он представлял Вашингтон в Сингапуре и Китае.
Как писал iz.ru, президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер в Тверской области.