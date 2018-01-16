Врачи высчитали длительность безвредного крещенского купания

Российские врачи определили продолжительность безвредного для здоровья купания в крещенской проруби.

В ледяной воде следует находиться не более минуты, что позволит избежать переохлаждения организма.

Людям с сердечно-сосудистыми проблемами участвовать в крещенском купании не рекомендуется, уточняют медики.

Категорически запрещено омовение в ледяной купели гражданам в состоянии алкогольного опьянения, добавляет портал VistaNews.ru.

Участникам крещенского купания необходимо иметь нескользящую обувь, сменную одежду и желательно теплое махровое полотенце для растирания.