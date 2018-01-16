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Врачи высчитали длительность безвредного крещенского купания

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Российские врачи определили продолжительность безвредного для здоровья купания в крещенской проруби.

В ледяной воде следует находиться не более минуты, что позволит избежать переохлаждения организма.

Людям с сердечно-сосудистыми проблемами участвовать в крещенском купании не рекомендуется, уточняют медики. 

Категорически запрещено омовение в ледяной купели гражданам в состоянии алкогольного опьянения, добавляет портал VistaNews.ru.

Участникам крещенского купания необходимо иметь нескользящую обувь, сменную одежду и желательно теплое махровое полотенце для растирания.

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