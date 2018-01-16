Синоптики пообещали метель и ветер на Крещение в Москве

На Крещение в столичном регионе ожидается порывистый ветер, мороз и метель. Об этом заявил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, до 19 января высота снежного покрова в Москве может удвоиться. В настоящее время она составляет 5 см. Также снегопад продолжится в ночь на 19 января. Ожидаются ветер до 12–17 м/с, метель. Температура воздуха составит минус 7–9 градусов в Москве и до минус 12 в Подмосковье, сообщает телеканал «360». Вильфанд отметил, что при порывистом ветре температура будет ощущаться как минус 18. Вместе с тем синоптики сообщили, что серьезных морозов в 20 градусов на Крещение не ожидается.

В среду, 17 января, синоптики обещают небольшой снег и усиление ветра до 12–17 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 8–10 градусов в городе, в области — до минус 13 градусов, днем до минус 4–6 градусов. В четверг, 18 января, ночью ожидается местами небольшой снег, а днем — осадки в виде умеренного снега и порывистый ветер. Столбики термометров покажут минус 8–10 градусов в Москве, до минус 11 по области ночью и до минус 3–5 днем.

В субботу и воскресенье, 20 и 21 января, ожидается повышение температуры до минус 5–10 ночью и минус 2–7 в дневные часы.