Погода в Москве на Крещенье удивит москвичей

Синоптики рассказали о погоде, ожидаемой в российской столице на Крещенье, 19 января. Традиционных морозов в эти дни не ожидается, отметили метеорологи, столбики термометров покажут температуру не ниже –10 градусов.

Заместитель руководителя Гидрометцентра Геннадий Елисеев рассказал «РИА Новости», что в Москве в крещенскую ночь ожидается до –5 до –10 градусов. Он выразил надежду, что оттепели не будет. «Надеюсь, что будет не оттепель, а небольшой мороз», — отметил Елисеев, передает телеканал «Звезда».

Ранее синоптики предупредили москвичей о похолодании: ночь на пятницу, 12 января, стала самой морозной с начала зимы.