Ночь на пятницу станет самой холодной в столице с начала зимы

Синоптики предупредили москвичей о похолодании: ночь на пятницу, 12 января, станет самой морозной с начала зимы. Температура воздуха опустится до минус 8–10 градусов, сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

Причиной похолодания станут более холодные, арктические воздушные массы, осадки прекратятся. Вместе с тем метеорологи напоминают, что текущая зима не отличается низкими температурами, сообщает НСН.

Ранее самым холодным днем в столичном регионе этой зимой было 26 декабря, когда в Москве похолодало до минус 7,5 градуса. В ближайшие выходные, 13 и 14 января, в столице ожидается облачная погода, температура воздуха составит минус 15–18 градусов, атмосферное давление может повыситься до 772 мм рт. ст., и в этом случае оно побьет рекорд 1937 года.