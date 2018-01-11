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Снегопад в Москве продлится до утра пятницы и принесет до 3 см снега

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Снегопад, начавшийся в Москве, продлится до утра пятницы и принесет до 3 см снега.

Об этом рассказали в погодном центре «Фобос» в четверг, 11 января.

«Снег будет идти в течение всего сегодняшнего дня и ближайшей ночи, но с перерывами, и чем ближе к концу ночи, тем длительнее будут становиться эти перерывы», — цитирует сообщение «РИА Новости».

8 января портал iz.ru сообщил, что морозы придут в Москву на старый Новый год после оттепели начала января.

По прогнозам, смена фронтов будет сопровождаться снегопадами. В эти дни возможно резкое усиление ветра и метели. Погода будет возвращаться в рамки климатической нормы.

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