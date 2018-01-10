Морозная погода с небольшими осадками ожидается в Москве в среду

В Москве и Подмосковье в среду, 10 января, синоптики прогнозируют морозную погоду. Столбики термометров опустятся до -4 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки в виде снега. На дорогах возможна гололедица.

В Московской области температура воздуха будет колебаться от -4 до -2 градусов.

Ветер западный 5–10 м/с.

Ранее портал iz.ru сообщил о прогнозах синоптиков на старый Новый год в Москве. Отмечается, что благодаря антициклону осадки будут слабыми и кратковременными. Установится солнечная погода, температура воздуха опустится до климатической нормы.