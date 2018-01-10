Режим ЧС объявлен в Южно-Сахалинске из-за циклона

Власти Южно-Сахалинска ввели режим ЧС в регионе из-за прохождения мощного циклона по южной части Сахалина. Об этом информирует пресс-служба мэрии города.

Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба по прохождению циклона.

«В связи со сложной погодной обстановкой введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В работах по расчистке снега на основных магистралях в ночь на 10 января было задействовано свыше 300 единиц техники. К настоящему времени остается закрытой дорога на Синегорск. Власти просят автомобилистов не садиться за руль и дать снегоуборочной технике возможность расчистить трассы.

9 января на участке автодороги Фирсово–Взморье в Сахалинской области около 100 автомобилей оказались заблокированы из-за снежных завалов.