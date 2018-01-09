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Циклон из Китая принес снегопады в Хабаровский край

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Непогода установилась в Хабаровском крае с приходом южного циклона из Китая. В ряде районов края начались снегопады, усилился ветер, скорость которого к вечеру вторника может достигнуть 25 м/с.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Дальневосточного Гидрометцентра. «В южных и восточных районах Хабаровского края — снег, поднимается ветер, во второй половине дня скорость может достигнуть 20–25 м/с по побережью», — рассказали синоптики.

Сильные метели могут стать причиной аварии на объектах ЖКХ, обрывов проводов, возможны ДТП на дорогах.

Ранее сообщалось, что тихоокеанский циклон подходит к берегам Камчатки.

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