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Электроснабжение в Хабаровском крае восстановят до 30 декабря

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фото: ТАСС/Евгений Курсков
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Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил восстановить электроснабжение во всех домах, пострадавших от стихии, до 30 декабря.

«Сейчас самая главная задача — чтобы жители наших отдаленных территорий могли спокойно встретить Новый год. Поэтому к 31 декабря электричество должно быть включено», — приводит его слова сайт регионального правительства.

Шпорт также поставил задачу решить проблемы со связью либо предложить жителям альтернативные варианты, чтобы «люди имели возможность поздравить своих родных и близких». Среди распоряжений губернатора — круглосуточная расчистка дорог, поддержка пассажиров отложенных авиарейсов.

Как сообщается на сайте, без электроснабжения остаются семь населенных пунктов — это около 500 домов с населением 2,3 тыс. человек. Объекты соцсферы и теплоснабжения практически везде работают в штатном режиме, кроме села Инокентьевка в Николаевском районе — там временно закрыты образовательные и медицинские учреждения. При этом все населенные пункты, пострадавшие от удара стихии, обеспечены продуктами и топливом.

Мощный снежный циклон обрушился на Дальний восток 25 декабря. 28 декабря из-за непогоды более 5 тыс. жителей остались без света. Переправа через Татарский пролив закрыта. Движение автотранспорта ограничено. По данным синоптиков, погода с ураганным ветром, сильный снег и метель сохранятся на Дальнем Востоке до 30 декабря.

Как ранее сообщал портал iz.ru, ураганный ветер сдул с балкона четвертого этажа 70-летнюю женщину. Пенсионерка упала в сугроб.  

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