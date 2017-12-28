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В Хабаровском крае без света остаются более 5 тыс. человек

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Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
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В Хабаровском крае мощный циклон оставил более 5 тыс. людей без света. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Хабаровскому краю.

«По состоянию на утро 28 декабря отключенными от электроснабжения остаются 15 населенных пунктов в трех муниципальных районах края. Всего отключено от электроснабжения 1 тыс. 254 жилых дома, в которых проживает 5 тыс. 272 человека, из них около 1 тыс. детей, обесточены три детских сада, четыре школы, два фельдшерско-акушерских пункта», — сказано в сообщении.

Утром 27 декабря были отключены от электроэнергии около 9 тыс. человек из 14 населенных пунктов. По данным синоптиков, ухудшение погодных условий ожидается в Николаевском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском районах.

Мощный снежный циклон обрушился на Дальний восток 25 декабря. Переправа через Татарский пролив остается закрытой. Движение автотранспорта ограничено — автобусы ходят только на трех участках дорог краевого значения: Хабаровск–Комсомольск-на-Амуре и Лидога–Ванино.

Как ранее сообщал портал iz.ru, ураганный ветер сдул с балкона четвертого этажа 70-летнюю женщину. Пенсионерка упала в сугроб. 

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