Почти 9 тыс. человек остаются без электричества в Хабаровском крае

Около 9 тыс. человек из 14 населенных пунктов в трех районах Хабаровского края остаются без электричества из-за мощного циклона, повредившего линии электропередачи. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

«На утро среды отключенными от электроснабжения остаются 1 356 жилых дома, в которых проживает 8 935 человек, из них 2 236 детей; 11 детских садов, 10 школ, 10 больниц, две котельных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории края на нескольких участках автодорог ограничено движение общественного транспорта. Отменены четыре автобусных рейса.

Для расчистки дорог задействованы 42 бригады дорожных служб.

Мощный снежный циклон обрушился на Дальний восток России 25 декабря. В трех районах Сахалинской области действует режим чрезвычайной ситуации. Перебои с электричеством произошли в 30 населенных пунктах. На Камчатке отменены занятия в школах, нарушено движение транспорта.

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