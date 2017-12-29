На Камчатке отключили Мутновскую геотермальную электростанцию из-за циклона

Мутновскую геотермальную электростанцию (ГеоЭС) на Камчатке исключили из центрального энергоузла. Из-за сильного циклона, обрушившегося на регион, на линии электропередачи от ГеоЭС произошло четыре отключения. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Геотерм».

Из-за аварий на ЛЭП несколько муниципалитетов остались без электричества.

«В период с 28 декабря до 29 декабря из-за ветра силой свыше 25 м/с и мокрого снега, налипшего на провода, произошло четыре аварийных отключения на высоковольтной линии Мутновской ГеоЭС. Без электроэнергии на непродолжительное время оставались потребители в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе», –– приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

До улучшения метеоусловий ГеоЭс будет отключена.

Чтобы потребители не остались без электроэнергии, дополнительную нагрузку на себя взял каскад Толмачевской гидроэлектростанции в Усть-Большерецком районе края.

Тихоокеанский циклон обрушился на Дальний Восток России 25 декабря. На Сахалине действует режим чрезвычайной ситуации. На острове повреждена кровля 46 зданий. На Камчатке школьники досрочно ушли на каникулы. Несколько сел в этих регионах остались без электричества.

Семь населенных пунктов с общим населением более 2,3 тыс. человек остаются без электроснабжения в Хабаровском крае.