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Тихоокеанский циклон с новой силой обрушился на Камчатку

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Фото: ТАСС/Александр Петров
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Обрушившийся 25 декабря на Дальний Восток России циклон нанес новый мощный удар по Камчатке. Ветер в регионе усилился до штормового, идут обильные снегопады. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Камчатского гидрометцентра Анна Приходько.

«Обширный тихоокеанский циклон, который пришел на Камчатку 26 декабря, нанес новый удар по югу края. В Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком районах в четверг снова начался сильный снег, ветер на побережьях усилился до 24 м/с, в Петропавловске-Камчатском — до 25 м/с», — цитирует ТАСС Приходько.

27 декабря портал iz.ru сообщил, что коммунальные и дорожные службы Камчатки работают в усиленном режиме для ликвидации последствий предыдущего удара стихии. Метровые сугробы расчищают круглосуточно. Ведутся работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи.

«В ночную смену дорожные службы сняли основной накат с центральных городских трасс. Проезд для техники обеспечен. Продолжится расчистка тротуаров для пешеходов», — сообщил глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко.

Проезд пассажирского транспорта в краевом центре в четверг обеспечен во все микрорайоны, на линию вышли около 120 единиц транспорта.

По прогнозу метеорологов, наладится погода на Камчатке 30 декабря.

Ранее сообщалось, что в трех районах Сахалинской области из-за циклона действует режим чрезвычайной ситуации. На острове повреждена кровля 46 зданий. По данным пресс-службы «Сахалинэнерго», без электричества остаются 16 населенных пунктов, 12 из которых обесточены полностью.

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