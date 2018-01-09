Тихоокеанский циклон подходит к берегам Камчатки

Тихоокеанский циклон, который принесет с собой осадки и усиление ветра до 30 м/c, подходит к берегам Камчатки. По данным краевого главка МЧС, циклон подойдет к берегам Камчатки ночью 10 января.

Он окажет влияние на Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, а также на Елизовский, Усть-Большерецкий районы», — сообщает спасательная служба. Регион накроют снегопады разной интенсивности, скорость ветра может достигать 5–30 м/c.

Спасатели обращаются к гражданам принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Погода наладится только 11 января, обещают в МЧС.

Ранее сообщалось, что циклон, пришедший на Сахалин, стал причиной приостановки междугородного автобусного сообщения.