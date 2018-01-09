Движение междугородних автобусов приостановлено на Сахалине

Циклон, пришедший на Сахалин, стал причиной приостановки междугороднего автобусного сообщения, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области во вторник, 9 января. Ограничено движение по трем маршрутам Южно-Сахалинск–Поронайск, Южно-Сахалинск–Углегорск, Южно-Сахалинск–Макаров, отмечают спасатели. Водителям настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в указанных направлениях.

9 января и ночью 10 января в Долинском, Макаровском, Анивском, Корсаковском, Невельском, Холмском районах и в Южно-Сахалинске ожидается метель. Скорость ветра при порывах будет достигать 20–25 м/с.

Ранее сообщалось, что снежный циклон обрушился на Сахалин в конце декабря. В регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за циклона, надвигающегося с Японского моря. Ущерб от урагана в Сахалинской области составил около 100 млн рублей.