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Более месячной нормы осадков выпало на Камчатке за трое суток

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Тихоокеанский циклон в течение трех суток принес на Камчатку более месячной нормы осадков.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным метеорологов в Петропавловске-Камчатском выпало 157 мм осадков при месячной норме в 143 мм.

Отмечается, что в ближайшие дни в крае установится морозная погода без осадков.

Сейчас коммунальные и дорожные службы Петропавловска-Камчатского ликвидируют последствия непогоды.

Ранее сообщалось, что из-за тихоокеанского циклона на Сахалине действует режим чрезвычайной ситуации. На острове повреждена кровля 46 зданий. На Камчатке школьники досрочно ушли на каникулы. Несколько сел в этих регионах остались без электричества.

Семь населенных пунктов с общим населением более 2,3 тыс. человек остаются без электроснабжения в Хабаровском крае.

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