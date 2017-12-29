Более месячной нормы осадков выпало на Камчатке за трое суток
Тихоокеанский циклон в течение трех суток принес на Камчатку более месячной нормы осадков.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным метеорологов в Петропавловске-Камчатском выпало 157 мм осадков при месячной норме в 143 мм.
Отмечается, что в ближайшие дни в крае установится морозная погода без осадков.
Сейчас коммунальные и дорожные службы Петропавловска-Камчатского ликвидируют последствия непогоды.
Ранее сообщалось, что из-за тихоокеанского циклона на Сахалине действует режим чрезвычайной ситуации. На острове повреждена кровля 46 зданий. На Камчатке школьники досрочно ушли на каникулы. Несколько сел в этих регионах остались без электричества.
Семь населенных пунктов с общим населением более 2,3 тыс. человек остаются без электроснабжения в Хабаровском крае.