Прямой эфир

МЧС сохранит усиленный режим работы до 11 января

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Усиленный режим работы подразделений МЧС России сохранится по 10 января 2018 года включительно.

«Все органы управления и силы МЧС России с 25 декабря по 10 января переведены на режим повышенной готовности», — сообщил представитель Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС).

Ранее глава МЧС Владимир Пучков поручил проверить работоспособность всех систем жизнеобеспечения в регионах и «готовность всей системы реагирования».

В частности, составлен план-график дежурства оперативных групп, уточняет «РИА Новости».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Уссурийске сняли введенный после паводка в августе режим ЧС
В трех районах Сахалина введен режим ЧС из-за циклона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017