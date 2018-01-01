МЧС сохранит усиленный режим работы до 11 января

Усиленный режим работы подразделений МЧС России сохранится по 10 января 2018 года включительно.

«Все органы управления и силы МЧС России с 25 декабря по 10 января переведены на режим повышенной готовности», — сообщил представитель Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС).

Ранее глава МЧС Владимир Пучков поручил проверить работоспособность всех систем жизнеобеспечения в регионах и «готовность всей системы реагирования».

В частности, составлен план-график дежурства оперативных групп, уточняет «РИА Новости».