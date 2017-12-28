В Уссурийске сняли введенный после паводка в августе режим ЧС

В Уссурийском городском округе в Приморье сняли режим ЧС муниципального характера, введенный в начале августа. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Аварийно-восстановительные работы после прошедшего 7–8 августа паводка в городском округе закончены. <...> Общая сумма ущерба на сельских территориях составила более 17 млн рублей. Стихия нанесла ущерб 52 сельхозпредприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам Уссурийска. Площадь погибших культур составила более 1,8 тыс. га, также понесли убытки 18 личных подсобных хозяйств», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в администрацию Уссурийска поступило 5,602 тыс. заявлений от пострадавших, большинству местных жителей уже выплачены компенсации «за утрату урожая, восстановление домов, а также утрату имущества».

Напомним, в начале августа мощные ливни вызвали масштабный паводок в Приморье. В зону стихии попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тыс. жилых домов и 2,4 тыс. придомовых территорий. В конце сентября более 17 тыс. пострадавших от наводнения получили выплаты.