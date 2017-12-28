Прямой эфир

В Уссурийске сняли введенный после паводка в августе режим ЧС

0
Фото: ТАСС/Сергей Орлов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Уссурийском городском округе в Приморье сняли режим ЧС муниципального характера, введенный в начале августа. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Аварийно-восстановительные работы после прошедшего 7–8 августа паводка в городском округе закончены. <...> Общая сумма ущерба на сельских территориях составила более 17 млн рублей. Стихия нанесла ущерб 52 сельхозпредприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам Уссурийска. Площадь погибших культур составила более 1,8 тыс. га, также понесли убытки 18 личных подсобных хозяйств», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в администрацию Уссурийска поступило 5,602 тыс. заявлений от пострадавших, большинству местных жителей уже выплачены компенсации «за утрату урожая, восстановление домов, а также утрату имущества».

Напомним, в начале августа мощные ливни вызвали масштабный паводок в Приморье. В зону стихии попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тыс. жилых домов и 2,4 тыс. придомовых территорий. В конце сентября более 17 тыс. пострадавших от наводнения получили выплаты.   

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Приморья получили счета за электричество на несколько миллионов рублей
Спасатели ищут пропавшего в Приморье аквалангиста

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017