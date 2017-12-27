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Спасатели ищут пропавшего в Приморье аквалангиста

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В Хасанском районе приморья спасатели ведут поиск местного жителя, который несколько дней назад погрузился в море с аквалангом и пропал. Об этом сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

«25 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в проведении поиска предположительно утонувшего жителя Хасанского муниципального района, который 24 декабря погрузился с аквалангом в районе мыса Шелеха (полуостров Новгородский залив Посьет). До настоящего времени его местонахождение не известно», - говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что на место прибыла спасательная группа в составе четырех человек и двух единиц техники, в том числе одно плавсредство.

«Спасателями проведён осмотр береговой черты в районе мыса Шелеха. Произведено 4 водолазных спуска, обследовано 150 кв. м. подводной акватории. Поиск результата не дал, продолжится 27 декабря», –– рассказали спасатели.

Ранее сообщалось, что в Приморье спасатели провели поиск троих рыбаков в возрасте от 51 года до 66 лет, которые потерялись в море без запасов еды. Мужчины ушли на рыбалку и не вернулись. Предполагалось, что у них закончилось топливо.

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