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Жители Приморья получили счета за электричество на несколько миллионов рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Более 30 жителей Приморского края по ошибке получили счета за электроэнергию на несколько миллионов рублей. К настоящему моменту ситуация исправлена и потребители получили корректные квитанции.

«Ошибка возникла при формировании электронных квитанций. Специалисты энергокомпании оперативно обнаружили ее и уже разослали электронные счета с корректными данными», –– приводит «Интерфакс» ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК).

В компании отметили, что 35 потребителям, которые получили неверные квитанции, уже принесли извинения. Инцидент произошел в приморском городе Артеме.

22 декабря портал zi.ru сообщил, что средний чек за жилищно-коммунальные услуги в январе-октябре увеличился на 9,5% и составил 2,7 тыс. рублей. Темп роста в три раза превысил инфляцию. Эксперты считают, что взлет среднего платежа за коммуналку обусловлен не только индексацией тарифов в июле, но и тем, что население стало меньше экономить.

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