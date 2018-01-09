Около 100 автомобилей застряли в сугробах на юге Сахалина

На участке автодороги Фирсово-Взморье в Сахалинской области около 100 автомобилей застряли в снегу во время сильной метели. Спасателям удалось извлечб из сугробов 40 машин. Об этом сообщает «Газета.ру».

«В Долинском районе севернее села Фирсово скопилось около сотни застрявших в снегу автомобилей. Туда отправлено подразделение спасателей. Ведутся работы по расчистке снежных заносов», — рассказали в администрации региона.

К настоящему моменту спасатели организовали для застрявших автомобилистов пункты обогрева. Ведутся работы по вызволению машин из снежных заносов.

Видимость на дорогах из-за обрушившегося 9 января на регион циклоне временами не превышает 50 м.

Как сообщили в МЧС, в расчистке дорожного полотна задействованы 12 единиц спецтехники.

Из-за циклона снегопадов и ветра, достигающего 20 м/с закрыта паромная переправа Холмск (Сахалинская область) – Ванино (Хабаровский край).

С 04:00 мск ограничено движение междугороднего автобусного сообщения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мощный ураган и метель надвигаются на Курильские острова. Непогода обрушится на регион в среду, 10 января. МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей региона.