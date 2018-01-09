Прямой эфир
Сюжет:

Около 100 автомобилей застряли в сугробах на юге Сахалина

0
Фото: пресс-служба Главного управление МЧС России по Сахалинской области/65.mchs.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На участке автодороги Фирсово-Взморье в Сахалинской области около 100 автомобилей застряли в снегу во время сильной метели. Спасателям удалось извлечб из сугробов 40 машин. Об этом сообщает «Газета.ру».

«В Долинском районе севернее села Фирсово скопилось около сотни застрявших в снегу автомобилей. Туда отправлено подразделение спасателей. Ведутся работы по расчистке снежных заносов», — рассказали в администрации региона.

К настоящему моменту спасатели организовали для застрявших автомобилистов пункты обогрева. Ведутся работы по вызволению машин из снежных заносов.

Видимость на дорогах из-за обрушившегося 9 января на регион циклоне временами не превышает 50 м.

Как сообщили в МЧС, в расчистке дорожного полотна задействованы 12 единиц спецтехники.

Из-за циклона снегопадов и ветра, достигающего 20 м/с закрыта паромная переправа Холмск (Сахалинская область) – Ванино (Хабаровский край).

С 04:00 мск ограничено движение междугороднего автобусного сообщения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мощный ураган и метель надвигаются на Курильские острова. Непогода обрушится на регион в среду, 10 января. МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики рассказали о погоде в Москве на старый Новый год
Тихоокеанский циклон подходит к берегам Камчатки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017