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Синоптики рассказали о погоде в Москве на старый Новый год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мороз и солнце ожидаются в европейской части России в конце недели. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, благодаря антициклону осадки будут слабыми и кратковременными. Установится солнечная погода, температура воздуха опустится до климатической нормы.

«На европейскую территорию распространяется область повышенного давления. В течение этой недели осадки в виде снега прогнозируются, но в очень небольшом количестве. Будет малооблачная погода, солнечная, но температура будет приближаться к своим многолетним значениям. К старому Новому году будет вполне зима, которая соответствует нашим представлениям о климате»,­ –– цитирует Вильфанда ТАСС.

Синоптик сообщил, что с 9 на 10 января температура воздуха в Москве будет колебаться от -3 до -8 градусов. Такие показатели всё еще превышают норму примерно на 5 градусов.

При этом 13 и 14 января в Москве ожидается около -10 градусов, а в Московской области до -13...-14 градусов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в выходные атмосферное давление в Москве достигнет рекордно высоких значений и составит 767 мм ртутного столба, что превышает норму примерно на 15 мм.

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