Ураган и сильная метель надвигаются на Курилы

Мощный ураган и метель надвигаются на Курильские острова. Непогода обрушится на регион в среду, 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Сахалинской области.

Ведомство призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными. Видимость на дорогах составит менее 500 м.

«С утра среды на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется усиление ветра до ураганного, сильная метель, видимость менее 500 м, на территории Северо-Курильского района — сильный снег, метель, очень сильный ветер», –– говорится в сообщении МЧС.

Кроме этого, в ночь на среду в восьми районах Сахалина (Анивском, Корсаковском, Невельском, Холмском, Томаринском, Макаровском, Долинском и Южно-Сахалинске) также ожидается усиление ветра, снегопады, метель и ухудшение видимости на дорогах.

Кроме того, прогнозируется лавинная опасность.

«В администрации указанных муниципальных образований направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию», –– добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Тихоокеанский циклон, который принесет с собой осадки и усиление ветра до 30 м/c, подходит к берегам Камчатки.

10 января непогода достигнет Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, а также Елизовского, Усть-Большерецкого районов. Регион накроют снегопады разной интенсивности, скорость ветра может достигать 5–30 м/c.