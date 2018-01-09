Прямой эфир
Сюжет:

Ураган и сильная метель надвигаются на Курилы

0
Фото: ТАСС/Красноухов Сергей
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мощный ураган и метель надвигаются на Курильские острова. Непогода обрушится на регион в среду, 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Сахалинской области.

Ведомство призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными. Видимость на дорогах составит менее 500 м.

«С утра среды на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется усиление ветра до ураганного, сильная метель, видимость менее 500 м, на территории Северо-Курильского района — сильный снег, метель, очень сильный ветер», –– говорится в сообщении МЧС.

Кроме этого, в ночь на среду в восьми районах Сахалина (Анивском, Корсаковском, Невельском, Холмском, Томаринском, Макаровском, Долинском и Южно-Сахалинске) также ожидается усиление ветра, снегопады, метель и ухудшение видимости на дорогах.

Кроме того, прогнозируется лавинная опасность.

«В администрации указанных муниципальных образований направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию», –– добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Тихоокеанский циклон, который принесет с собой осадки и усиление ветра до 30 м/c, подходит к берегам Камчатки.

10 января непогода достигнет Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, а также Елизовского, Усть-Большерецкого районов. Регион накроют снегопады разной интенсивности, скорость ветра может достигать 5–30 м/c.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Циклон из Китая принес снегопады в Хабаровский край
На Камчатке отключили Мутновскую геотермальную электростанцию из-за циклона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017