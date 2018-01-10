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Декабрь в Приморье стал самым холодным за последние 30 лет

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Метеорологи сообщают, что прошедший декабрь стал аномально холодным в Приморье, подобные низкие температуры воздуха не фиксировались в регионе за последние 30 лет.

«Интерфакс» сообщает, что причиной похолодания стало вторжение холодной арктической воздушной массы. «Отрицательная аномалия температуры воздуха достигла 4–8,5 градуса», — говорится в сообщении.

По данным 10 метеостанций, в первой декаде декабря около недели среднесуточные температуры воздуха держались на 7–11 градусов ниже климатической нормы. В декабре средняя температура в Приморье составила -13... -18 градусов, на севере — 20–22 градуса мороза. Ночами столбики термометров опускались до -31... -36 градусов.

Ранее сообщалось, что в России 2017 год стал самым теплым в истории и побил рекорд 2016 года.

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