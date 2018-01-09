Жителей Саратовской области ожидает сильное похолодание к выходным

Жителей Саратовской области ожидают сильное похолодание и ветер к выходным, сообщил глава Гидрометцентра по региону Михаил Болтухин.

С середины недели, 10 января, температура воздуха в Саратове ожидается днем от -4 до -6, ночью до -8 градусов, а в области днем до -8 градусов, ночью до -10, сообщило ИА «Взгляд-инфо».

К выходным дням наблюдается тенденция к похолоданию, днем температура в городе в воскресенье уже составит до -15, ночью от -18 до -20 градусов, и по области днем до -17, ночью до -22 градусов.

Морозы придут вместе с усиленным северо-западным ветром, скорость которого будет составлять от 6 до 11 м/с. В заволжских районах порывы ветра могут достигать 12–17 м/с. Осадки в виде снега ожидаются небольшие – 1–2 мм. Гололедица на дорогах сохранится.