Морозы придут в Москву на смену оттепели

Морозы придут в Москву на старый Новый год после оттепели начала января.

Информацию об этом распространил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Начиная с пятницы (12 января) и в субботу и воскресенье, когда Москва окажется в центре скандинавского антициклона, распогодится… к выходным морозы окрепнут до –10… –15 °С», — цитирует его «РИА Новости».

4 января синоптики предупредили о похолодании в Москве к Рождеству.

По прогнозам, смена фронтов будет сопровождаться снегопадами. В эти дни возможно резкое усиление ветра и метели. Погода будет возвращаться в рамки климатической нормы.