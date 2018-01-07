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Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Мокрый снег, сильный ветер и гололедица ожидаются в ближайшие сутки в столичном регионе. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье распространило столичное управление МЧС, передает ТАСС.

По прогнозам синоптиков, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта с 16:00 мск воскресенья до 2:00 мск понедельника в Москве и Московской области начиная с северо-западных районов ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 20 м/с.

«Небольшие, местами умеренные осадки — дождь, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений, на дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Метеорологи предупредили об усилении снегопада и гололедице в столичном регионе в понедельник, 8 января. Также ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 13–18 м/с, а также осадков в виде снега. Местами возможно налипание мокрого снега и образование гололедицы. Данная погода продержится в Москве в течение суток.

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