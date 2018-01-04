На смену апрельской погоде в Москву придут 10-градусные морозы

Близкая по показателям к апрелю погода в столичном регионе сменится 10-градусными морозами уже в начале следующей недели, заявил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«На улице настоящая апрельская погода — зеленеет трава, два градуса, местами выглядывает солнце, на ветках кое-где набухают почки. И встает вопрос, когда это климатическое бесснежье, которого не было за 138 лет в январе, закончится», — приводит «РИА Новости» комментарий синоптика.

По его словам, уже 7 января в столичный регион начнет прорываться холодный воздух, следом за которым придут массы полярного воздуха. Смена фронтов будет сопровождаться снегопадами, особенно в ночь на 8 января. Специалист предупредил, что в эти дни возможно резкое усиление ветра и метели.

Тишковец отметил, что в ночь на понедельник температура воздуха составит от минус 5 до минус 10 градусов, погода будет возвращаться в рамки климатической нормы.