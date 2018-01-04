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Температура в столичном регионе в январе соответствует апрельским показателям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центр погоды ФОБОС сообщил, что температура в столичном регионе в январе превышает нормальные сезонные показатели на десять градусов, что соответствует началу апреля.

4 января в Москве и области будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. Максимальная температура составит плюс 1-3 градуса. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление — 744 мм рт. ст.

Ранее астрономический прогноз на январь дал Московский планетарий.

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