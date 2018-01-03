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Синоптики спрогнозировали рекордно теплое Рождество в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Температура воздуха в Москве на Рождество, 7 января, может прогреться до 4-5 градусов тепла, что станет абсолютным рекордом дня почти за 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Прежний температурный рекорд 7 января был установлен в 2007 году — тогда температура поднялась до 3,5 градусов тепла, сообщает в среду «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в настоящее время в столице сохраняется аномально теплая для января погода. В первые два дня января 2018 года температура воздуха превышала климатическую норму на 9-10 градусов. Аналогичный характер погоды сохранится и в ближайшие дни.

Метеорологи также не исключают возможность установления рекордно теплой погоды 6 января — в этот день температура воздуха прогреется до плюс 2-3 градусов. Предыдущий максимум в этот день был установлен в 1973 году — тогда воздух прогрелся до 3,6 градусов со знаком плюс.

Среднесуточной нормой в первую декаду января в Москве считается температура минус 8-9 градусов.

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