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Спасатели предупредили об усилении ветра и гололедице в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Столичное управление МЧС опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в московском регионе в ближайшие часы.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие час-три, а также с сохранением ночью и днем во вторник, в Москве местами ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с, а на дорогах гололедица», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По словам столичных спасателей, из-за ухудшения погоды возможны повреждения линии электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных конструкций, а также затруднение движения транспорта, образование заторов на дорогах, увеличение количества ДТП и случаев травматизма жителей.

В МЧС посоветовали жителям и гостям столицы не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям, а также не укрываться от непогоды под деревьями и парковать автомобили в безопасных местах.

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