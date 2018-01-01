Московский планетарий дал астрономический прогноз на январь

Новый 2018 год приготовил жителям Земли несколько небесных подарков. Уже в ночь на 2 января земляне смогут наблюдать суперлуние.

Луна подойдет к Земле на расстояние в 356 тыс. км. Ее можно наблюдать с вечера 1 января до утра 2 января над южным горизонтом при условии безоблачно погоды, сообщает пресс-служба Московского планетария.

На следующий день, 3 января, земляне увидят самый большой диск Солнца, а в ночь на 4 января состоится первый новогодний звездопад. В пик активности ожидается до 120 метеоров в час.

Кроме того, 15 января произойдет минилуние — Луна будет находится на максимальном расстоянии от Земли (406 км).

Завершится первый месяц 2018 года полным затмением Луны. Явление пройдет 31 января и будет видно в центре и на востоке России.