Прямой эфир

Московский планетарий дал астрономический прогноз на январь

0
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый 2018 год приготовил жителям Земли несколько небесных подарков. Уже в ночь на 2 января земляне смогут наблюдать суперлуние.

Луна подойдет к Земле на расстояние в 356 тыс. км. Ее можно наблюдать с вечера 1 января до утра 2 января над южным горизонтом при условии безоблачно погоды, сообщает пресс-служба Московского планетария.

На следующий день, 3 января, земляне увидят самый большой диск Солнца, а в ночь на 4 января состоится первый новогодний звездопад. В пик активности ожидается до 120 метеоров в час.

Кроме того, 15 января произойдет минилуние — Луна будет находится на максимальном расстоянии от Земли (406 км).

Завершится первый месяц 2018 года полным затмением Луны. Явление пройдет 31 января и будет видно в центре и на востоке России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Астрономы не нашли следов инопланетян на сигарообразном астероиде
Астронавт показал вид северного сияния с борта МКС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017