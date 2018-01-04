Аномально теплая зима в России принесла грибникам новый урожай

В российских лесах из-за аномально теплой зимы начали расти опята, лисички и другие грибы. Также в рост луковичные растения, которые зимуют в грунте.

«В связи с не по-зимнему теплой погодой, а по сути — оттепелью, началось развитие опенка зимнего, в лесу его можно встретить на пнях, старых деревьях», – подтвердили в РИАМО в Комлесхозе Московской области телеканалу «360».

Так, в Ступинском районе Подмосковья, в поселке Михнево, дачники собрали лисички.

«Причем не осенние, пережившие декабрь, а лисички – такого зимой вообще никто не помнит! Корзины не набрали, конечно, но пакетик вполне есть», – рассказал местный житель телерадиокомпании «Мир».

В лесах Центральной России в конце декабря – начале января 2018 года также находили опята и вешенки.

При этом в РИАМО в Комлесхозе Подмосковья отметили, что как только придут первые холода – грибы исчезнут.