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Занятия более чем в 100 якутских школах отменили из-за морозов

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Власти Якутии приняли решение отменить занятия для школьников в более чем 100 учебных заведениях в 13 районах региона в результате сильных морозов.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, в школы в ближайшие дни не пойдут более 9,6 тыс. учащихся. «В связи с понижением температуры воздуха ограничен учебный процесс в 13 районах Якутии. В общей сложности это 107 школ, в которых учатся свыше 9,6 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в Якутию пришли сильнейшие морозы, в некоторых районах республики температура воздуха упала до минус 65 градусов по Цельсию.

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