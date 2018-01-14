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Два жителя Якутии замерзли насмерть по пути к коневоду в 50-градусный мороз

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Фото: Global Look Press/Andrei Kamenev
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В Якутии следователи выясняют обстоятельства смерти от переохлаждения двух мужчин, которые шли пешком в 50-градусный мороз, сообщает в воскресенье, 14 января, пресс-служба СУСК РФ по республике.

Согласно данным следствия, 12 января пятеро жителей Намского района поехали на автомобиле ВАЗ-2107 на коневодческую базу «Кулайы» для осмотра лошадей. Когда они добрались до места, коневода там не оказалось. Он оставил записку с сообщением о том, что уехал на соседнюю базу в 20 км. Мужчины приняли решение ехать за ним, но по пути у них сломался автомобиль, сотовая связь также отсутствовала.

Им пришлось идти пешком, но в пути двое мужчин 23 и 29 лет стали замерзать, так как были слишком легко одеты. В итоге они погибли. 

Ранее в январе двухлетняя девочка была найдена мертвой во дворе жилого дома в городе Сорочинске. Как оказалось, мать оставила своих малолетних детей двух и пяти лет дома без присмотра и ушла к соседке. Вернулась домой женщина только через 1,5 часа. Она и обнаружила дочь без верхней одежды на улице.

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