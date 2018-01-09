Аллигаторы замерзли на ферме в Северной Каролине

В американском штате Северная Каролина замерзли аллигаторы. Внезапное похолодание сковало льдом все болота на крокодиловой ферме. Обездвиженные хищники стали абсолютно безобидны. Организм хладнокровных рептилий не способен к терморегуляции. Низкие температуры вводят животных в состояние спячки. У замерзших аллигаторов понижаются температура и метаболизм. Однако это никак не отразится на здоровье животных. Как только потеплеет, рептилии вернутся к обычному состоянию.