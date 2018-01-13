Вмерзшие в лед аллигаторы начали оттаивать в США

Аллигаторы, вмерзшие в лед в пруду в американском штате Северная Каролина, начали оттаивать, некоторые уже выходят на поверхность, сообщает «РИА Новости».

По словам руководителя заповедника Джорджа Ховарда, рептилии могут подстраиваться под условия среды, регулируя температуру тела и замедляя обмен веществ. Как только погода приходит к норме, животные также возвращаются к своему привычному образу жизни.

По словам экспертов, аллигаторы инстинктивно знают, когда пруд должен замерзнуть, они высовывают из-под воды ноздри и замирают, позволяя льду сковать их пасти. В таком состоянии рептилии и ждут оттепели.

Ранее 5 января портал iz.ru писал об «игуанопаде» во Флориде из-за аномальной погоды. Столбики термометров в регионе опустились до 5 градусов. При данной температуре игуаны впадают в оцепенение от холода и падают с деревьев.