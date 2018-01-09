Аллигаторы вмерзли в лед в водоемах Северной Каролины

Аллигаторы замерзли вместе с водой в пруду в американском штате Северная Каролина. Видеозапись явления появилась Facebook на странице парка Shallotte River Swamp Park.

На кадрах видно, как рептилии замерзли в воде подо льдом, высунув на поверхность только пасти. Отмечается, что пресмыкающиеся живы, поскольку могут регулировать температуру своего тела в зависимости от условий окружающей среды.

Кроме того, по словам экспертов, аллигаторы инстинктивно знают, когда пруд должен замерзнуть, они высовывают из-под воды ноздри и замирают, позволяя льду сковать их пасти. В таком состоянии рептилии и ждут оттепели, сообщает телеканал «Звезда».

В комментариях под видеозаписью пользователи поинтересовались, как отреагируют аллигаторы, если кто-то пройдет рядом с их носом. Специалисты парка ответили, что, скорее всего, рептилии никак не отреагируют, поскольку берегут энергию для поддержания температуры тела.