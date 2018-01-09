Прямой эфир

Аллигаторы вмерзли в лед в водоемах Северной Каролины

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аллигаторы замерзли вместе с водой в пруду в американском штате Северная Каролина. Видеозапись явления появилась Facebook на странице парка Shallotte River Swamp Park.

На кадрах видно, как рептилии замерзли в воде подо льдом, высунув на поверхность только пасти. Отмечается, что пресмыкающиеся живы, поскольку могут регулировать температуру своего тела в зависимости от условий окружающей среды.

Кроме того, по словам экспертов, аллигаторы инстинктивно знают, когда пруд должен замерзнуть, они высовывают из-под воды ноздри и замирают, позволяя льду сковать их пасти. В таком состоянии рептилии и ждут оттепели, сообщает телеканал «Звезда».

В комментариях под видеозаписью пользователи поинтересовались, как отреагируют аллигаторы, если кто-то пройдет рядом с их носом. Специалисты парка ответили, что, скорее всего, рептилии никак не отреагируют, поскольку берегут энергию для поддержания температуры тела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прыжок аллигатора в лодку с туристами попал на видео
Живое препятствие: в США аллигатор застрял в канализации

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017