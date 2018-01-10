Двухлетняя девочка замерзла насмерть под Оренбургом

Двухлетняя девочка найдена мертвой во дворе жилого дома в городе Сорочинске. Об этом сообщает СК по Оренбургской области.

Тело ребенка со следами обморожения было обнаружено 5 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«По данным следствия, 5 января во дворе частного жилого дома в городе Сорочинске обнаружено тело двухлетней девочки без признаков жизни. Согласно результатам проведенных экспертиз, установлено, что смерть ребенка наступила в результате общего переохлаждения», –– говорится в сообщении СК.

Отмечается, что мать оставила своих малолетних детей двух и пяти лет дома без присмотра и ушла к соседке. Вернулась домой женщина только через 1,5 часа. Она и обнаружила дочь без верхней одежды на улице.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

«В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также будет дана правовая оценка действиям родителей погибшего ребенка. Расследование уголовного дела продолжается», –– добавили в СК.

Ранее портал iz.ru сообщал, что двухлетний ребенок скончался на приеме у педиатра в Ижевске. Причина случившегося пока не установлена. Специалисты не исключают, что у мальчика стремительно развилась пневмония на фоне вирусной инфекции.