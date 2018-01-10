Прокуратура проверит зоопарк в Приморье, где леопард напал на ребенка

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту нападения леопарда на ребенка в зоопарке «Чудесный» в селе Борисовка, сообщается на сайте ведомства.

В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка тому, насколько меры безопасности в зоопарке соответствуют требованиям законодательства. В частности, будет проверена надежность защитных устройств, отделяющих посетителей от животных.

Сам инцидент произошел 6 января. Из-за недосмотра родителей малыш слишком близко подошел к клетке с животным, которое схватило его лапами за голову. Ребенок получил рваные раны и укусы.

После случившегося руководство «Чудесного» приняло решение модернизировать ограждение клеток.