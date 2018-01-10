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Приморский зоопарк модернизирует клетки после нападения леопарда на малыша

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Руководство зоопарка «Чудесный» в селе Борисовка Приморского края приняло решение модернизировать ограждение клеток после того, как леопард напал на двухлетнего малыша, рассказала пресс-секретарь зоопарка Александра Попова.

Нападение хищника на ребенка произошло 6 января. Из-за недосмотра родителей малыш слишком близко подошел к клетке с животным, которое схватило его лапами за голову. По словам Поповой, леопард, скорее всего, хотел поиграть с мальчиком, поэтому подошел близко к нему. 

«Кроме самой клетки (или вольера), в которой содержатся у нас хищники, есть дополнительное ограждение, чтобы люди не подходили близко. Но ребенок протиснулся между прутьями этого ограждения и приблизился к животному. Сейчас руководство зоопарка приняло решение увеличить частоту прутьев, чтобы никакой ребенок не мог между ними пройти», — приводит ее слова ТАСС.

Представитель «Чудесного» добавила, что по правилам зоопарка родители должны пристально смотреть за своими маленькими детьми, о чем написано на большом баннере при входе и билетах. Однако руководство не снимает с себя ответственности за данный инцидент и предложило семье пострадавшего материальную помощь.

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