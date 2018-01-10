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Леопард напал на двухлетнего ребенка в зоопарке Уссурийска

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Леопард ранил двухлетнего ребенка в зоопарке в Уссурийске, когда ребенок из-за недосмотра родителей слишком близко подошел к клетке с животным. Об этом сообщило управление МВД по Приморскому краю.

Инцидент произошел в зоопарке села Борисовка Уссурийского городского округа.

«В момент, когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший ребенок остался без присмотра у клетки с леопардом. Малыш подошел близко к клетке с диким животным, которое схватило его лапами за голову», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пострадавший получил телесные повреждения в виде рваных ран и укусов. Сотрудники медицинских служб оказали ребенку неотложную помощь. В отношении родителей составлены административные протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию несовершеннолетних.

3 января пантера насмерть загрызла смотрителя в частном зверинце в Истринском районе Московской области. Инцидент произошел, когда работник зашел в вольер, чтобы покормить животное.

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