Пантера насмерть загрызла мужчину в Подмосковье

Пантера насмерть загрызла мужчину в одной из деревень в Истринском районе Московской области, сообщает ГУ МВД по Подмосковью.

«В деревне Обновленный Труд животное насмерть загрызло мужчину», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МВД.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что пантера набросилась на смотрителя в одном из частных зверинцев, когда тот зашел в вольер, чтобы покормить животное. По словам источника, хищник перегрыз мужчине шею, после чего сбежал, но спустя несколько часов был пойман. По факту нападения животного на мужчину проводится проверка.

Как ранее писал портал iz.ru, в конце декабря ученые во Владивостоке признали неопасным тигра, который разгуливал по городу в октябре 2016 года, был пойман и позднее отпущен в дикую природу с GPS-модулем. Сейчас тигр свободно перемещается в окрестностях города, но избегает людей и поселков.