Львенок сбежал из багажного отсека прибывшего из Грозного в Петербург самолета

Львенка, который выбрался из клетки в багажном отсеке самолета, летевшего из Грозного в Санкт-Петербург, обнаружили по прибытии в аэропорту Пулково.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту.

Информацию об этом подтвердили в управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

По словам собеседника агентства, животное сломало пластиковую клетку, в которой его перевозили.

«Мы привлекли ветеринарных специалистов, чтобы его безопасно эвакуировать. Никто не пострадал, включая животное», — сказал представитель управляющей компании.

Сейчас львенок находится под контролем ветеринарных служб. Цель перевозки животного и кому оно принадлежит, в компании не уточнили.

В июне четырехмесячного львенка обнаружили сотрудники полиции в одной из кальянных в центре Москвы. Животное передали в Центр реабилитации диких животных.