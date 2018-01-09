Один ребенок погиб и двое пострадали при пожаре в кафе в Дагестане

Один ребенок погиб, еще двое получили серьезные ожоги в результате пожара в придорожном кафе в дагестанском селе Сулевкент. По данным пресс-службы ГУ МЧС по республике, ЧП произошло утром во вторник, 9 января.

Сообщается, что дети 5 и 10 лет доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале. Отмечается, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, у одного из них ожоги 50% тела, а у второго — 100%.

В настоящее время пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 80 кв. м. Причина инцидента сейчас устанавливается.

Портал iz.ru писал о гибели семьи из четырех человек при пожара в Сергиево-Посадском районе Московской области. Трагедия произошла ночью 9 января на четвертом этаже многоквартирного дома. Продуктами горения отравился 35-летний мужчина и 28-летняя женщина, а также двое их малолетних детей 2012 и 2014 годов рождения.