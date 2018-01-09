Пожар в Сергиевом Посаде унес жизни двоих взрослых и двоих детей

Пожар в Сергиевом Посаде унес жизни четверых человек — двоих взрослых и двоих детей.

Информацию об этом распространили экстренные службы Подмосковья во вторник, 9 января.

«Погибли четыре человека, в том числе двое детей», — цитирует сообщение «РИА Новости».

На данный момент пожар в пятиэтажке ликвидирован. В настоящее время выясняются возможные причины пожара.

6 января пожар в приюте для животных в городе Россоши Воронежской области погубил более 50 щенков. В результате пожара огонь полностью уничтожил здание приюта. Волонтеры обратились к добровольцам за оказанием помощи выжившим животным.