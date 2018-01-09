При пожаре в офисном помещении в Москве пострадал один человек

Пожар в офисном помещении на востоке Москвы произошел по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, д. 5. Пострадал один человек. По данным ТАСС, пострадавшего осматривают медики.

Из-за возгорания сотрудники пожарной службы эвакуировали постояльцев хостела, за ними прибыл автобус. Площадь пожара составила 40 кв. м, из здания были эвакуированы около 30 человек. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве добавили, что пожар ликвидирован, его причины устанавливаются.

Ранее стало известно, что сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать пожар в квартире жилого дома в подмосковном городе Сергиев Посад.